Kultur

Das Grand Hotel Waldhaus

Im Jahr 1989 brennt das Grand Hotel Waldhaus in Vulpera bis auf seine Grundmauern nieder. Ein Ort, an dem unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Gesinnungen aufeinandertreffen. Ein Buch erlaubt jetzt einen Blick auf die erhalten gebliebenen Karteikarten, die auch die Erfahrungen der Rezeptionisten mit den Gästen in der Nazi-Zeit notieren.