Kultur

Thea Dorn über ihren Roman "Trost"

In ihrem neuen Buch "Trost - Briefe an Max" wirft Autorin Thea Dorn einen Blick auf das Dilemma zwischen Leben und Tod in Zeiten der Pandemie. Wir sprechen mit ihr über aktuelle Beschlüsse, den von ihr betitelten "Fürsorge-Radikalismus" und den Umgang mit Trost in der aktuellen Krise.