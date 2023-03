Goethes Sohn - ein Versager? Er gilt bis heute als unbedeutend, unfähig, gescheitert: August, der einzige Sohn Goethes, dem der eigene Vater nur eine geringe Achtung entgegenbrachte. Er benutzte ihn als Faktotum, der sich um die Haushalte in Weimar und Jena zu kümmern hatte, dem er allerdings ein nennenswertes geistiges Potential nicht zutraute. Mit diesem über Jahrzehnte tradierten Klischee räumt der Germanist Stephan Oswald in seiner fundierten Biografie auf. Er sieht in August den fleißigen und erfolgreichen Jurastudenten, der den Vergnügungen des Burschenschaftlerlebens nicht abgeneigt war. Mit 34 Jahren war er bereits "Geheimer Kammerrat", der die Verwaltung des Großherzogtums managte. Allerdings: er war auch der Sohn eines ganz Großen, man setzte Erwartungen in ihn, die ihm das Leben schwermachten, unverblümt sprach es Philosoph Fichte aus: "Die Nation hat große Anforderungen an Sie, einziger Sohn des Einzigen in unserem Zeitalter." Seine eigene Ehefrau erwartete Ähnliches und fand ihren Gatten doch nur unergiebig und stumpf. So suchte August, auf den Spuren seines Vaters, Heilung auf einer Italienreise, auf der er den Tod fand. Hatte Goethe seinen eigenen Sohn ins Unglück gestürzt, konnte der Sohn im Schatten des namhaften Vaters nicht glücklich werden? Auf Grundlage zahlreicher Quellen lässt der Biograph unbekannte Seiten des bislang nur bemitleideten Sohnes aufscheinen.