Die Gesellschaft scheint sich in Krisenzeiten immer stärker in verhärtete Lager zu spalten. Konservative, rechte Politiker und Publizisten entfachen wahre Stürme der Entrüstung gegen ein Heizungstauschgesetz, gegen wokes Gendern, gegen Fleischverzicht, gegen Klima-Aktivismus. Angeblich, so der Vorwurf, drohe die Einschränkung der individuellen Freiheit in einer libertären Gesellschaft. Doch wie begründet ist diese Angst tatsächlich, wie viel davon ist nur medial erzeugt und wie stark behindert sie eigentlich vernünftige und dringend notwendige Entscheidungen und Entwicklungen für die Zukunft? Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben sich die jüngsten Entwicklungen in unserer Gesellschaft genauer angesehen für ihr Buch "Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus".