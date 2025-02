Ein aufwühlender Dokumentarfilm von Martina Priessner feiert in Berlin Premiere. Der Film erinnert an die rassistischen Brandanschläge in Mölln im Jahr 1992 und an die Briefe, die Menschen danach an die Hinterbliebenen schrieben. Doch die Briefe waren jahrzehntelang unbemerkt geblieben. Durch einen Zufall wurden sie vor wenigen Jahren in den Archiven der Stadt Mölln wiederentdeckt. Der Film folgt İbrahim, einem Überlebenden des Anschlags, bei der Entdeckung dieser Briefe und beleuchtet so die Themen Alltags-Rassismus, fehlende Aufarbeitung der rechtsradikalen Anschläge nach der Wende, deutsche Bürokratie und Fragen wie diese: Haben wir uns inzwischen an Anschläge wie diese gewöhnt?