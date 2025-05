Zwei silberfarbene Schlüssel liegen in einer Schatulle in einem kleinen Museum im ostfranzösischen Reims: Sie öffneten einst die Tür zum Hauptquartier der westlichen alliierten Streitkräfte, die sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in einer Berufsschule eingerichtet hatten. In dem sogenannten Kartenraum in Reims unterzeichnete der deutsche Generaloberst Alfred Jodl in der Nacht zum 7. Mai 1945 um 02.41 Uhr die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Die deutsche Regiegröße Wim Wenders hat zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs einen Kurzfilm über den als Museum erhaltenen Raum gedreht. Der Anblick der Schlüssel habe ihn sehr berührt, erzählt Wenders in seinem Film, der historische Aufnahmen mit seinen persönlichen Beobachtungen verknüpft. "Von meiner Kindheit an habe ich 80 Jahre in dem Frieden gelebt, den die Nacht in dieser Schule uns allen gebracht hat", fügt Wenders hinzu, der im August 1945 geboren wurde.