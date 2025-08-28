Kultur
"Kulturzeit" vom 28.08.2025: Gaza-Krieg: Hilfsorganisationen unter Druck
Die Themen der Sendung: Wie NGOs sich selbst zensieren, Akram Al-Sourani, Goethe-Medaille 2025, Caroline Wahl "Die Assistentin" - Gespräch mit Miriam Zeh, Film "22 Bahnen".
- Deutschland 2025
- 28.08.2025
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Wie sich Hilfsorganisationen unter Israels Druck selbst zensieren
Eine Recherche des "Deutsche Welle"-Investigativ-Teams zeigt: Seit Dezember 2024 zensieren viele Organisationen zunehmend ihre Sprache und verbieten ihren Mitarbeitenden, bestimmte Ausdrücke und Wörter im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg zu benutzen. Die neuen Regeln folgen auf die Ankündigung der israelischen Behörden, dass alle Organisationen, die mit Palästinensern zusammenarbeiten, sich bis September 2025 neu registrieren müssen.
Akram Al-Sourani berichtet aus Gaza-Stadt
Israel hat seine angekündigte Offensive auf Gaza-Stadt begonnen. Nach Angaben des israelischen Armeesprechers Avichay Adraee ist eine Evakuierung der Stadt unvermeidlich. Doch wohin sollen die Menschen fliehen? Viele sind bereits mehrfach vertrieben worden – nur um immer wieder nach Gaza-Stadt zurückzukehren. Berichte von vor Ort bestätigen: Sichere Zonen im Gaza-Streifen gibt es kaum noch. Der Schriftsteller Akram Al-Sourani hat alles in Gaza-Stadt hautnah miterlebt. Er kämpft nicht nur um sein eigenes Überleben, sondern auch um das seiner Familie.
Verleihung der Goethe-Medaille 2025
Die Auszeichnung geht 2025 an den in der Türkei inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala, die Germanistin und Expertin für Deutsch als Fremdsprache Li Yuan aus China und den Autor David Van Reybrouck aus Belgien. Verliehen wird die Goethe-Medaille durch die Präsidentin des Goethe-Instituts Gesche Joost im Rahmen eines Festakts am 28. August 2025 in Weimar. Mit der Medaille werden jährlich Personen geehrt, die sich im Ausland um die deutsche Sprache und den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben.
Caroline Wahl: "Die Assistentin" - Literaturgespräch mit Miriam Zeh
Charlottes größter Wunsch ist eine Karriere als Musikerin. Doch stattdessen lässt sie sich dazu drängen, einen "vernünftigen Job" zu suchen und wird Assistentin eines prominenten Verlagschefs in München. Dieser entpuppt sich als ziemlicher Unsympath, der seine Assistentinnen regelmäßig auswechselt. Charlottes Ehrgeiz ist geweckt. Sie will diejenige sein, die mit ihm zurechtkommt, auch wenn sie dafür mit harten Bandagen kämpfen muss, ihre Gesundheit aufs Spiel setzt und vielleicht ihre neue Liebe Bo verlieren wird. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Miriam Zeh über den dritten Roman von Caroline Wahl, die selbst in einem Schweizer Verlag gearbeitet hat, bevor sie mit ihrem Erstlingswerk "22 Bahnen" einen Bestseller landete.
Verfilmung von "22 Bahnen" kommt ins Kino
"22 Bahnen" von Caroline Wahl stand lange in der Spiegel-Bestsellerliste und wurde mehrfach ausgezeichnet. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung schafft es die Geschichte der zwei Schwestern Tilda und Ida, die unter der Alkoholkrankheit ihrer Mutter leiden, nun auf die Kinoleinwand. Luna Wedler spielt die Rolle der älteren Schwester Tilda, die sich neben Studium und Jobben auch noch um ihre jüngere Schwester und Mutter kümmern muss.