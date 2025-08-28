Charlottes größter Wunsch ist eine Karriere als Musikerin. Doch stattdessen lässt sie sich dazu drängen, einen "vernünftigen Job" zu suchen und wird Assistentin eines prominenten Verlagschefs in München. Dieser entpuppt sich als ziemlicher Unsympath, der seine Assistentinnen regelmäßig auswechselt. Charlottes Ehrgeiz ist geweckt. Sie will diejenige sein, die mit ihm zurechtkommt, auch wenn sie dafür mit harten Bandagen kämpfen muss, ihre Gesundheit aufs Spiel setzt und vielleicht ihre neue Liebe Bo verlieren wird. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Miriam Zeh über den dritten Roman von Caroline Wahl, die selbst in einem Schweizer Verlag gearbeitet hat, bevor sie mit ihrem Erstlingswerk "22 Bahnen" einen Bestseller landete.