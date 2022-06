"G7. Zukunft braucht Frieden" - Sondersendung von "nano" und "Kulturzeit"

Und welche Rolle spielt die Klimapolitik für eine zukünftige Geo- und Friedenspolitik? Dazu blickt die Sendung unter anderem in die USA. Wie stellt sich der zweitgrößte CO2-Produzent energiepolitisch neu auf? In der Nähe des streng abgeriegelten Tagungsorts in Elmau wird "nano"-Reporter Gregor Steinbrenner live die Ereignisse vor Ort einordnen und Stimmen einfangen. Wer sind die Gipfel-Gegner, die in Mittenwald und in Garmisch-Partenkirchen auf die Straße gehen wollen? Und wofür steht 2022 der Protest der Menschen, die sich bei der größten Kundgebung in München mit mindestens 20.000 Teilnehmern angekündigt haben?