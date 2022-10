Noch rund zwei Monate dann startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar - einem Land, dass islamistische Gruppen unterstützt, in dem Frauen nicht ohne die Erlaubnis eines männlichen Vormundes heiraten dürfen, in dem Homosexualität unter Strafe steht. Dazu sollen beim Bau der Stadien tausende Arbeiter gestorben sein. Und Fußballkultur – so sehen es viele – gibt es auch nicht wirklich. Was wiederum die Frage aufwirft, was nach der WM mit den vielen neuen Stadien mitten in der Wüste passieren soll. Ökologischer Wahnsinn! Viele Fans sind daher sauer auf den Weltfußballverband Fifa und dessen Vergabepraxis. Zwei Drittel der Deutschen sind laut einer Umfrage sogar der Meinung, die Nationalmannschaft sollte gar nicht erst an der WM teilnehmen. Boykott-Aufrufe machen die Runde - und auch sonst formiert sich Protest.