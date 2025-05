Ein Film über die Corona-Pandemie in Wuhan - und das von einem chinesischen Regisseur? Das Ergebnis ist mutig und ergreifend. Der chinesische Filmregisseur Lou Ye ist ein mutiger Mann. Er hat sich getraut, einen Film über die Zustände in Wuhan zu drehen, Ausgangspunkt und Epizentrum der Covid-Pandemie. Sein Film ist raffiniert gebaut und verwischt so geschickt Fiktion und Realität, dass man sich seinem Sog kaum entziehen kann. Es beginnt mit einer dokumentarischen Szene. Lou Ye hatte zehn Jahre zuvor einen Spielfilm in Wuhan drehen wollen, doch das Projekt blieb unvollendet. Nun schließt er die uralte Festplatte mit dem alten Drehmaterial an – und es ist alles noch da. Das Team beschließt, den Film fertig zu drehen. In Wuhan. Doch dann bricht die Pandemie aus, die Stadt wird abgeriegelt, zwei Crewmitglieder stecken sich an. Immer enger zieht sich die Schlinge zu. Das Team steckt in einem Hotel fest und ist der Willkür des Staates ausgeliefert, das mit immer mehr brachialer Gewalt gegen seine Bürger vorgeht. Das begonnene Projekt konnte erneut nicht beendet werden, aber das Team hat hautnah den Umgang Chinas mit der Pandemie erlebt. Über diese Erfahrung hat Lou Ye nun seinen Film "An Unfinished Film" gemacht. Darin erzählt er die Geschichte einer Filmcrew, die in Wuhan festsitzt. Der neue Film ist eine Mischung aus Dokumentarfilm und Fiktion, aus Reenactment und echten Videos. Lou Ye inszeniert die klaustrophobische Situation von einst im Hotel (er selbst wird von einem Schauspieler verkörpert) und baut die dokumentarischen Handy-Videos in seinen Film ein. Das Ergebnis ist ein authentisches Zeugnis aus dem abgeriegelten Wuhan. In Cannes lief der Film in einer Nebenreihe, uns hat Lou Ye das einzige Fernsehinterview gegeben. In Deutschland startet der Film am 8. Mai im Kino.