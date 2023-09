Die Regierung in Budapest setzt auf Kontrolle: Freiheit, auch die Freiheit der Kunst, ist in einer "Illiberalen Demokratie" kein primäres Staatsziel. Was eine rechtspopulistische Regierung für eine Kulturnation bedeutet, lässt sich in Ungarn beobachten. Nach den Schulen und Universitäten ist die Kultur das nächste große Feld, das sich Ungarns Regierung untertan machen will. In Viktor Orbans Worten: "Jetzt stehen wir vor der Aufgabe, das politische System in die kulturelle Ära einzubetten". Seit 2020 ist das berüchtigte "Kulturgesetz" in Kraft. Das Ziel scheint klar: Auch der Kulturbetrieb wird dem Primat der Politik unterworfen.