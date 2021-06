Kultur

Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga

Die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sie sei nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, so die Jury. Dangarembga engagiert sich auch als Aktivistin gegen Korruption und für politische Veränderungen in Simbabwe.

