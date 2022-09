Tsitsi Dangarembga

Quelle: dpa

Das Verfahren gegen die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga zieht sich weiter in die Länge. Das Antikorruptionsgericht in Harare soll die Entscheidung in dem Prozess auf den 29. September verschoben haben. Eigentlich war für 26. August ein Urteil in dem seit zwei Jahren andauernden Verfahren erwartet worden. Dangarembga muss sich wegen angeblicher Aufwiegelung zur Gewalt und einem Verstoß gegen Corona-Auflagen vor Gericht verantworten. Die 63-Jährige hatte im Juli 2020 an einer Demonstration für mehr Demokratie teilgenommen und dabei ein Schild hochgehalten, auf dem sie Reformen forderte. Gegen Kritiker*innen wir Dangarembga geht die simbabwische Regierung unter Präsident Emmerson Mnangagwa zunehmend autoritär vor und das zuständige Antikorruptionsgericht in Harare untersteht dem Präsidenten direkt. Tsitsi Dangarembga wurde mehrfach ausgezeichnet. 2021 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Sie sei eine "weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur", hatte die Jury ihre Entscheidung begründet. Dangarembga engagiert sich in ihrer Heimat unter anderem für die Rechte von Frauen und im Kampf gegen Korruption. Wir haben Dangarembga vor dem Prozess in Simbabwe begleitet.