Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga

Tsitsi Dangarembga studierte in Berlin Film und ist heute eine der bedeutendsten Filmemacherinnen ihres Landes. Ihre Filme thematisieren häufig gesellschaftlich relevante Themen wie Aids und Gewalt gegen Frauen. Zudem unterstützt sie aktiv junge Filmemacherinnen in ihrem Land. Seit Langem beschäftigt sie sich auch mit dem Umgang mit kolonialer Beutekunst in Berliner Museen. Weil sie an Antikorruptionsprotesten gegen die Regierung Simbabwes aufgerufen hatte, wurde wurde Tsitsi Dangarembga im Juli 2020 kurzzeitig in Harare verhaftet. Der Prozess gegen sie hat am 2. September 2021 begonnen und wir haben Dangarembga am ersten Prozesstag begleitet.