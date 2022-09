Unermüdlich organisiert der Schriftsteller, Musiker und designierte Friedenspreisträger Serhij Zhadan vor Ort Hilfe für seine Heimat Ukraine. Jetzt kommt er mit seiner Band Zhadan i Sobaki (Zhadan und die Hunde) auf Europatour - 16 Stationen an 20 Tagen. Und auch diese Tour steht ganz im Zeichen der Solidarität. Wir treffen ihn in Frankfurt in dem kleinen Club "Das Bett". Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat er die Ukraine verlassen, um das Drama in der Ukraine bei den Menschen in Europa im Bewusstsein zu halten. Station machen sie in Staaten mit besonders großen Gemeinschaften von Exil-Ukrainern. An sie, die Geflüchteten richten sich zu aller erst diese Konzerte. Sie sollen "eine gefühlsmäßige Bindung" spüren. In ihm glüht der Patriotismus. In einer Kriegssituation, sagt Zhadan, werden alle Preise, alle Auszeichnungen, die ein Künstler bekommt, symbolisch dem ganzen Land verliehen - auch und besonders der Friedenspreis. Poesie oder Punk: Zhadans Stimme ist die des Widerstandes, des Mutes und der Selbstbehauptung.