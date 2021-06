Kultur

Das Friedenskonzert in Sarajewo 1991

Der jugoslawische Fernsehsender "Yutel" in Sarajewo versuchte Anfang der 1990er Jahre die aufgeheizte Stimmung im Land zu entschärfen. Der erst Ende der 1980er gegründete Kanal richtete sich an alle Teilrepubliken. Der Höhepunkt seiner Antikriegsinitiativen war das Friedenskonzert "Yutel za mir" am 28. Juli 1991.