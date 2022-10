Frauen-Proteste in Iran

Die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leila Slimani wurde 2016 mit dem Prix Goncourt für ihren Roman "Chanson Douce" ausgezeichnet. Seitdem zählt sie zu den Stars der Literatur nicht nur in Frankreich, sondern auch in ihrer Heimat Marokko. Dabei nimmt sich Leila Slimani wahrlich kein Blatt vor den Mund, schreibt über Sexualität im arabischen Raum und über die Lust der Frau. Hinzu kommt noch, dass Leila Slimani von Emmanuel Macron zur persönlichen Beauftragten für Frankophonie eingesetzt wurde. Nun hat Slimani sich zum Schreiben nach Lissabon zurückgezogen. Zu groß war der Rummel nach dem Prix Goncourt in Paris um sie geworden. Im neuen Roman "Schaut, wie wir tanzen" wirft Slimani einen Blick auf die 1960er Jahre in Marokko. Hippies strömten aus Europa und den USA in den Süden Marokkos. Auch der zweite Band ihrer als Trilogie angelegten marokkanischen Familiengeschichte erzählt davon, wie das Erbe des Kolonialismus weiter wirkt - in den Köpfen der Menschen, in den staatlichen Strukturen, in subtilen Abhängigkeiten.