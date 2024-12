Frantz Fanon (geboren 1925 auf Martinique, gestorben am 6. Dezember 1961 an Leukämie in Bethseda/Maryland) ist eine Legende und eine Schreckensgestalt zugleich. Er war praktizierender Psychologe und Partisan, erhielt als Soldat französische Orden nach der Invasion der Alliierten in Frankreich 1944, stellte sich dann rückhaltlos in den Dienst der algerischen Befreiungsbewegung FLN, deren Grausamkeiten er nicht kritisierte, plädierte in "Die Verdammten dieser Erde" kurz vor seinem Tod für Gewalt als legitimes Mittel im antikolonialen Kampf und beklagte zugleich in diesem Buch die Folgen, die solche Gewalt für alle Seiten eines solchen Kampfes haben würde. Jean-Paul Sartre hat ihn gefeiert, Simone de Beauvoir war skeptischer, im Rahmen der neuen Debatten um Antikolonialismus ist Fanons Vermächtnis so präsent wie lange nicht mehr. Dieser umstrittenen Gestalt hat Adam Shatz, USA-Korrespondent der "London Review of Books", eine Biografie gewidmet, die sich eingehend mit der Zwiespältigkeit von Fanon beschäftigt. Die große antikoloniale Revolution, die Fanon vorgeschwebt sei, habe nicht darauf gezielt, dass die Kolonisierten die Macht übernehmen, sondern auf eine Welt, in der die Kategorien des Kolonialismus nicht mehr existieren, lautet der Befund von Shatz. Wir treffen Shatz und berichten über Leben und Vermächtnis einer Symbolfigur des antikolonialen Denkens.