"Kulturzeit" vom 13.11.2025: Frankreich gedenkt der Anschläge von Paris
Die Themen der Sendung: Frankreich gedenkt der Anschläge von Paris 2015 - Gespräch mit Romy Strassenburg, Jüdische Kulturtage, Film "Die, My Love", Generationengerechtigkeit, Klimt-Gemälde,
- Deutschland 2025
- 13.11.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Zehn Jahre Terroranschläge in Paris - Gespräch mit Romy Strassenburg
Mit Schweigeminuten, Glockenläuten und Kranzniederlegungen gedenkt Frankreich der Opfer der islamistischen Terrorserie im Großraum Paris von vor zehn Jahren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm an einer ersten Gedenkveranstaltung am Stade de France teil, vor dem sich damals Attentäter in die Luft sprengten. Im Laufe des Tages soll es an allen Anschlagsorten Gedenkveranstaltungen für die 130 Toten geben. Am zehnten Jahrestag der Terrorattacke ist Frankreich im Ausnahmezustand. Zahlreiche Menschen legten vor den Orten des Anschlags und am zentralen Place de la République Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Am Abend sollen die Glocken aller katholischen Kirchen läuten. Auch beim Spiel der französischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Abend soll eine Schweigeminute abgehalten werden. Bereits am Vortag waren der Eiffelturm und weitere Monumente der Stadt als Zeichen der Erinnerung in den französischen Nationalfarben angeleuchtet worden.
Bei der Anschlagsserie vom 13. November 2015 hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und verbreiteten Terror in Bars und Restaurants. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge später für sich. Der wohl einzige Überlebende des Terrorkommandos wurde in einem Mammutverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch 19 weitere Beteiligte und Helfer wurden schuldig gesprochen. Die Terrorserie hatte Frankreich zutiefst getroffen. Sie wurde als Angriff auf die persönliche Freiheit und die französische Lebensart gedeutet. Auch zehn Jahre später sind die Spuren der Anschläge klar sichtbar. Überlebende und Hinterbliebene leiden teils noch immer unter den traumatischen Erlebnissen. Die Präsenz von bewaffneten Sicherheitskräften und Kontrollen im öffentlichen Raum haben zugenommen, ebenso das Bewusstsein für das Anschlagsrisiko. Wir sprechen mit der Journalistin Romy Strassenburg, die in Paris lebt.
Jüdische Kulturtage in Berlin
Zum Auftakt der 38. Jüdischen Kulturtage Berlin wird am 13. November in der Synagoge Rykestraße bekannte Filmmusik geboten. Unter Leitung von Igor Budinstein erklingen nach Angaben der Festivalleitung Auszüge aus Oscar-prämierten Spielfilmen wie "Yentl" und "Das Leben ist schön". Musik gibt es außerdem aus dem preisgekrönten Musical "Fiddler on the Roof - Anatevka" (USA 1971) und dem von Regisseur Steven Spielberg inszenierten Drama "Munich" von 2005. Erzählt werde mit der Filmmusik die Geschichte des jüdischen Volkes. Mit dem Konzert werde zugleich aller jüdischen Opfer von Terroranschlägen weltweit gedacht. Vor Ort werde auch die frühere israelische Geisel Agam Berger sein, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt wurde und sich bis Anfang des Jahres in Geiselhaft im Gazastreifen befand. Die Jüdischen Kulturtage stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Atid" - "Zukunft" und laden bis zum 23. November zu insgesamt 35 Veranstaltungen ein. Dazu angekündigt werden mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus sechs Nationen. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen mit dem Schauspieler und Autor Christian Berkel, dem niederländischen Schriftsteller Leon de Winter und eine Diskussion mit der Memorial-Mitgründerin Irena Scherbakowa. Dazu gibt es ein Filmprogramm, das einen Einblick in das zeitgenössische israelische Kino geben will. Höhepunkte sind Auftritte der Weltmusikgruppe Yamma Teimann, der Hip-Hop-Gruppe Hadag Nachash und der Jazzlegende Avishai Cohen aus Israel sowie des US-amerikanischen Stand-up-Comedians Modi Rosenfeld.
Film "Die, My Love" - Jennifer Lawrence am Rande des Wahnsinns
Eine junge Schriftstellerin (Jennifer Lawrence) zieht mit ihrem Freund (Robert Pattinson) von New York aus in den Mittleren Westen aufs Land, wo sie im Haus eines verstorbenen Onkels eine Familie gründen. Doch nach der Geburt eines Kindes ist die Anfangseuphorie bald verflogen, als sich die Frau in die Rolle der Mutter gedrängt fühlt, während sich ihr Freund einen Hund anschafft. Die exzessive Erkundung einer postnatalen Depression mit wüsten Gewalt-, Angst- und Sexfantasien mündet in verstörende Handlungen.
Die drängende Debatte um Generationengerechtigkeit
Rentenentwurf, Wehrpflichtdebatte, Klimaschutz – drei Themenkomplexe, die im politischen Berlin für Konfliktstoff sorgen, vor allem in der Koalition. Doch die eigentliche Konfliktlinie verläuft zwischen den Generationen. Beispiel Rente: Während für die eine gesellschaftliche Gruppe das Rentenniveau gesichert werden soll, muss die andere liefern – und zurückstecken. Längst ist hier die intergenerative Verteilung von Last und Verantwortung nicht mehr gerecht. Insbesondere die Generation Z sieht sich von der Politik nicht repräsentiert, geschweige denn ihre Interessen vertreten: Es werde Politik auf Kosten der Jungen gemacht. Was ist also zu tun?
Wirbel um Klimt-Gemälde in Wien
Beinahe ein Jahrhundert lang galt das Gemälde eines Prinzen aus Ghana von Gustav Klimt als verschollen. Es gehörte der Jüdin Ernestine Klein, die es 1939 während des Naziregimes aus ihrer Hietzinger Villa nach Ungarn bringen ließ. Dort wurde es weiterverkauft und im Sommer 2023 der Wiener Galerie Wieneroither und Kohlbacher angeboten. Eine Ausfuhrgenehmigung aus Ungarn legte der aktuelle Besitzer vor, allerdings war darauf nicht vermerkt, dass es sich um ein Gemälde von Klimt handelt. Das monieren die ungarischen Behörden. Der österreichische Klimt-Experte Alfred Weidinger befand das Bild für echt, der Besitzer und die Erben von Ernestine Klein einigten sich und das Bild wurde auf einer Kunstmesse angeboten, aber nicht verkauft. Jetzt fordert Ungarn das Bild zurück.