Kultur

Frank Schätzings Anleitung für ein "Handeln in der Klimakrise"

Statt den Horror der Erderwärmung auszuschmücken, liefert Bestseller-Autor Frank Schätzing in seinem neuen Buch "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" eine Anleitung zum "Handeln in der Klimakrise". Präzise klärt er über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf und zeigt Wege zu einem nachhaltigeren Lebensstil.