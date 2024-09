Flüchtlingspolitik: Ghetto statt Integration

Direkt an zwei Hauptstraßen, am Rande von Berlin, weit weg von allem, sollen bald 1200 Flüchtlinge in drei Hochhäusern untergebracht werden. Dafür wird zurzeit ein Hotel umgebaut. Kann so Integration gelingen? Bereits 2017 hatte sich "Report Mainz" ähnliche Großprojekte angeschaut und kritisch hinterfragt: entsteht hier eine Parallelwelt? Sieben Jahre später schaut "Report" sich die Unterkunft erneut an und zieht Bilanz. In Obermehler in Thüringen sind weiterhin 850 Personen in einer alten Sowjet-Kaserne mitten im Nirgendwo untergebracht. Es gibt viele soziale Spannungen und immer wieder Polizeieinsätze. Der Austausch mit Anwohnern aus dem nächsten Dorf findet so gut wie nicht statt. Hat man aus alten Fehlern für zukünftige Projekte gelernt?