Kultur

Filmtipp: "Jeanne Du Barry - Die Favoritin des Königs"

Jeanne, ein einfaches Mädchen aus dem Volk, nutzt ihren Charme und ihre Intelligenz, um in der Gesellschaft aufzusteigen und so sogar König Ludwig XV. in ihren Bann zu ziehen. Die Biopic über Jeanne du Barry (1743-1793) mit Regisseurin Maiwenn in der Hauptrolle und Johnny Depp als König kommt jetzt in die Kinos.