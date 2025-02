Kultur

Filmtipp: "Hundreds of Beavers"

Slapstick at its best, als Stummfilm in Schwarz-Weiß: Dem dauerbesoffenen Apfelbauer Jean Kayak fliegt sein Hof um die Ohren, weil Biber an den Stützbalken knabbern. Fortan versucht er sich als Jäger.