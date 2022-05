Kultur

Film-Tipp: "Blutsauger - Eine marxistische Vampirkomödie über die Sehnsucht und das Kapital"

Ein mittelloser sowjetischer Schauspieler fällt in Ungnade und trifft auf dem Weg nach Hollywood an der Ostseeküste auf eine blutsaugende deutsche Industrie-Erbin. Bei gemeinsamen Dreharbeiten verliebt er sich in die bourgeoise Vampirin. Die vor Ideen nur so überschwappende Komödie startet am 12. Mai in den deutschen und am 3. Juni in den österreichischen Kinos.

Datum: 09.05.2022