Kultur

Filmtipp: "Amaro Filmos – Wir sind hier!"

Etwa zehn Jahre lang lebten Familien aus einer rumänischen Roma*-Gemeinschaft in einem Wohnblock in Berlin-Friedrichshain. In "Amaro Filmos" geben vor allem junge Bewohner einen Einblick in ihr Leben und in ihre Gedankenwelt. Der Film von Olad Aden ist an der Volksbühne Berlin am 20. und 21. Januar sowie am 3. Februar zu sehen.