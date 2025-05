Das Filmfestival von Cannes eröffnet mit der Komödie "Le deuxième acte" von Quentin Dupieux. An der Côte d'Azur werden Hollywood-Stars wie Scarlett Johansson, Tom Cruise und Jennifer Lawrence erwartet. Mit "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski ist 2025 auch ein deutscher Film im Rennen um die Goldene Palme. Zum Auftakt des Festivals wird US-Schauspieler Robert de Niro mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Unter anderem beim Festival gezeigt wird der neue und möglicherweise letzte Teil der "Mission: Impossible"-Filmreihe mit US-Schauspieler Tom Cruise in der Hauptrolle des Piloten Ethan Hunt. Schauspielerin Scarlett Johansson wird in doppelter Rolle erwartet: Als Schauspielerin in Wes Andersons Film "Der Phönizische Meisterstreich", in dem auch Benicio Del Toro und Tom Hanks mitspielen, sowie als Regisseurin ihres ersten Films, der in einer Nebenreihe gezeigt wird.