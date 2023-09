Was bewegte sie zu ihrer Rückkehr in die DDR? Was bedeutete es, in der DDR jüdisch zu sein? Welches Verhältnis hatten sie zur staatlichen Ordnung? Nach der Erfahrung der Shoah hofften viele von ihnen, mit der DDR einen freien, antifaschistischen Staat aufzubauen. Jüdisches Leben in acht Gemeinden – in Ostberlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Schwerin, Halle und Karl-Marx-Stadt – wird als Alltags- und Sozialgeschichte in den Blick genommen. Die Westflucht 1952/53, die Reaktionen auf den Sechs-Tage-Krieg 1967 und andere Ereignisse werden als Knotenpunkte jüdischer Geschichte in Ostdeutschland vorgestellt. Damit ergänzt die Ausstellung den aktuellen Ost-West-Diskurs um wichtige Aspekte. Umrahmt wird die Ausstellung mit einem Konzert der beliebten DDR-Band: Stern-Combo Meißen, dessen Bandleader Martin Schreier seine jüdische Familiengeschichte erzählt, künstlerischen Arbeiten u.a. von Lea Grundig, Barbara Honigmann, Leon Kahane und Yael Reuveny sowie Filmvorführungen und Zeitzeug*innengespräche.