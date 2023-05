An niederösterreichischen Schulen soll neuerdings ausschließlich deutsch gesprochen werden, im Unterricht klar, aber jetzt auch in den Pausen. So will es zumindest die Landesregierung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Jedes vierte Schulkind in Österreich hat eine andere Erst- oder Umgangssprache als Deutsch, in Wien ist es jedes zweite. Mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich wachsen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch auf.