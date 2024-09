Er galt als genial und als schwierig: Julius Eastman (1940-1990) war Komponist, Pianist und Sänger. Der afro-amerikanische Musiker hat mit John Cage, Meredith Monk und Pierre Boulez zusammengearbeitet, der musikalische Ruhm blieb dem rebellischen und aufmüpfigen, schwarzen und homosexuellen Künstler aber zeitlebens verwehrt. In der Blase der weißen Avantgarde konnte sich Eastman, der seine Homosexualität offen auslebte, in den 1970er Jahren nicht etablieren. Seine Musik trägt Titel wie "Gay Guerilla" oder "Evil Nigger" - Eastman liebte die Provokation. Doch Eastmans Leben selbst war auch voller Tragik - er fühlte sich zeitlebens missverstanden, war drogenabhängig und zeitweise sogar obdachlos. Seit die Black-Lives-Matter-Bewegung Eastman posthum für sich entdeckt hat, seine Musik auf Demonstrationen in den USA erklang, werden Eastmans Werke nun zunehmend auch in den Konzertsälen der Welt gespielt. Seine Minimal Music kommt ungezähmter, aggressiver und eindringlicher daher als die seiner Kollegen, längst ist Eastmans Musik ein neuer Hype am Klassikhimmel. Auch die Ruhrtriennale will 2024 mit einer Konzertreihe an den US-amerikanischen Komponisten erinnern. Gespielt werden seine Werke vom Grammy-nominierten Ensemble "Wild Up" aus Los Angeles, das sich auf Eastmans Musik spezialisiert hat. Wir gehen auf Spurensuche.