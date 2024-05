Amos Gitai

Aufgeheizte Atmosphäre und angespannte Lage statt freudiges ESC-Fieber und gelöste Stimmung: In der südschwedischen Stadt Malmö gibt es Sorgen um die Sicherheit rund um den Eurovision Song Contest (ESC). Sosehr der Song Contest Jahr für Jahr betont, ein "unpolitisches Event" zu sein - in diesem Jahr lässt sich der Schatten des Gaza-Krieges vom bunten Show-Spektakel nicht fernhalten. Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. In dieser krisenreichen Zeit schaut die Welt bei den Halbfinals am 7. und 9. Mai und erst recht beim Finale des Wettbewerbs am 11. Mai auf Malmö.