Kultur

Film "Wo ist Anne Frank" - Gespräch mit Ari Folman

"Liebe Kitty", so hat Anne Frank ihre Einträge in ihrem weltberühmtern Tagebuch an ihre imaginäre Freundin begonnen. In einem Film wird Kitty in der Jetztzeit lebendig. Wir sprechen mit dem Regisseur Ari Folman darüber.