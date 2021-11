Kultur

Film-Tipp: "Zilla"

Zilla Leutenegger gehört zu den erfolgreichsten und vielfältigsten schweizerischen Künstlerinnen. Filmemacher Iwan Schumacher begleitete sie mit der Kamera bei der Arbeit an drei Werken, die 2021 in einer Mid-Career-Retrospektive in Chur zu sehen waren. "Zilla" kommt am 11. November in die Schweizer Kinos.

Datum: 08.11.2021