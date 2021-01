Kultur

DVD-Tipp: "Schönheit und Vergänglichkeit"

Als Türsteher des Berliner Technoclubs Berghain wurde Sven Marquardt zum Star. Regisseurin Annekatrin Hendel aber geht in ihrer Doku weiter zurück. In der DDR-Zeit war Marquardt Fotograf und hielt in zahlreichen Schwarzweiß-Aufnahmen das Leben in Ostberlin fest.