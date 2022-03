Kultur

Film-Tipp: "Luchadoras"

Paola Calvo und Patrick Jasim porträtieren in ihrer Doku "Luchadoras" ("Kämpferinnen") Frauen, die in Mexiko als Wrestlerinnen in den Ring steigen. Und das in einer der gefährlichsten Städte der Welt: Ciudad Juárez. Mit bunten Masken und Kostümen kämpfen die Frauen im Ring wie auch außerhalb ums Überleben und um ein besseres Leben für ihre Kinder. Jetzt in den deutschen Kinos.

