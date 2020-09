Kultur

"Siberia"

Ein in der Einsamkeit lebender Mann begibt sich auf die Reise in die Wildnis seines Selbst - in sein Unterbewusstsein. Der Regisseur Abel Ferrara verarbeitet in "Siberia" eigene Erfahrungen, wie den Verlust seiner Eltern und Krankheiten.

Datum: 01.07.2020