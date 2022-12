Dieser Film ist eine Zumutung – im besten Sinne. Mit langen Einstellungen und einem Bildausschnitt, der den Blick fokussiert, zeigt er den Alltag in den Schweizer Alpen. Jenseits einer Postkartenidylle geht es hier um ganz normale Leute aus den Bergen. Umgeben von einer Welt, die ihnen oft kalt und undurchsichtig gegenübersteht. Ihr existentialistischer Kampf wird mit gr0ßer Wucht auch für den Zuschauer erfahrbar. "Ich glaube, dass Leute in den Bergen, durch diese unmittelbare Natur, durch Felsstürze, Lawinen, Schneestürme, was auch immer, einfach eine Naturgewalt zu spüren bekommen, die einem auch zeigt: Man ist gewissen Dingen ausgeliefert, die kann man nur bedingt beeinflussen", sagt Regisseur Michael Koch. "Ich glaube, diese Erfahrung, an so einem Ort aufzuwachsen, spiegelt sich in deren Körpern. Auch in deren Verhaltensweise teilweise. Und das wollte ich unbedingt transportieren."