Kultur

Das Mystery-Drama "Die Theorie von Allem"

Ein junger Doktorand (Jan Bülow) und sein Doktorvater (Hanns Zischler) reisen in den 1960er-Jahren zu einem Hotel in den Alpen, in dem ein Physiker-Kongress stattfindet. Vor Ort ereignen sich mysteriöse Vorgänge. Timm Krögers anspielungsreiches Mystery-Drama in Schwarz-Weiß schließt an das Noir-Kino der 1940er- und 1950er-Jahre an.

Datum: 26.10.2023