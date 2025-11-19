Hauptnavigation

  4. Festivaltipp: Blue Bird Festival 2025
Auf dem Poster des Blue Bird Festivals ist ein gemaltes Bild von einem blauen Vogel zu sehen, der auf einer Felsspitze neben einem Strauch sitzt.

Festivaltipp: Blue Bird Festival 2025

Das Indiefolk-Clubfestival im Wiener Jazzclub Porgy & Bess geht vom 20. bis 22. November in die 21. Runde und bringt zwölf internationale Acts auf die Bühne.

