Festivaltipp: "Around The World In 14 Films"
Die 20. Ausgabe des "Around the World in 14 Films"-Festivals zeigt internationale Film-Highlights vom 28. November bis zum 6. Dezember an verschiedenen Orten in Berlin.
