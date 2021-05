Kultur

"F+F Schule" goes Kunsthalle Zürich

50 Jahre ist die Gründung der "F und F - Schule für experimentelle Gestaltung" nun her und damit auch die Eröffnung des Machtkampfs um die Deutungshoheit in Kunstfragen. Grund genug für eine Jubiläumsausstellung in der Kunsthalle Zürich.