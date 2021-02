Kultur

"Kulturzeit extra: Öffnet die Museen! Aber wie?‎"

Deutsche Kunstmuseen wollen raus aus dem Lockdown. In einem Brief an die ‎Kulturverantwortlichen fordern die Direktor*innen schnelles Handeln. ‎Wie sieht es aus hinter verschlossenen Türen? Wir blicken uns um in europäischen Museen und ‎sprechen über Konzepte mit Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen ‎Dresden, und mit der Chefredakteurin von "Monopol" Elke Buhr.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 04.02.2021