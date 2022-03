Wir brauchen einen Transformationsprozess in der Gesellschaft, der Politik und im Finanzsystem, so Stefan Brunnhuber von der Gesellschaft "Club of Rome". Was kann und muss jeder Einzelne von uns dazu beitragen? Warum erkennen und verstehen wir die Zerbrechlichkeit der Erde so wenig? Welche Gewohnheiten haben ein ökologisches Denken auch fernab der Politik verhindert und warum stehen wir jetzt an solch einem dramatischen Wendepunkt? Die Uhr tickt längst, die Zeit des Zögerns und Zauderns ist vorbei.