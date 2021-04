Kultur

Die Oscar-Nacht 2021

"Kulturzeit extra: Hollywood, die Oscars und das Kino": Die Oscar-Nacht 2021 war anders, nicht nur weil sie im Corona-Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden musste, sondern auch weil die Auszeichnungen häufiger als bisher an ausländische und afroamerikanische Preisträger gingen. Gleich drei der vier Hauptpreise erhielt das Roadmovie "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao.