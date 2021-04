"Kulturzeit extra: Hochdeutsch verboten mit Bülent Ceylan"

Auch für die Schweizer "Kulturzeit"-Moderatorin Nina Mavis Brunner ist Dialekt allgegenwärtig: "Wir Schweizerinnen und Schweizer - vom Bundespräsidenten bis zur Professorin, vom Pflegefachmann bis zur Lehrerin – wir sprechen Dialekt", sagt sie. Der Sammelbegriff aller Dialekte der Deutschschweiz lautet Schweizerdeutsch. "Und dieses 'Schwiizerdütsch' ist denn auch meine Muttersprache, meine Mundart jene aus der Linthebene, zwischen dem Zürich- und dem Walensee. So spreche ich. Wenn ich jedoch schreibe, so tu ich dies in der helvetischen Variante des Standarddeutschen, also auf Schweizerhochdeutsch." Gemeinsam mit Bülent Ceylan aber erkundet sie das Kurpfälzische.