"Kulturzeit extra": Filmfestspiele Cannes 2021

"Annette" mit Marion Cotillard und Adam Driver

Quelle: AP

Eröffnet wird die 74. Ausgabe mit dem Musicalfilm "Annette" von Regisseur Leos Carax mit Adam Driver an der Seite von Marion Cotillard. Außerdem werden Filme von Asghar Farhadi, Paul Verhoeven, Sean Penn, Jacques Audiard und Francois Ozon zu sehen sein. Der Italiener Nanni Moretti ist ebenso vertreten wie der von der russischen Justiz verfolgte Regisseur Kirill Serebrennikow, der mit großem Staraufgebot angekündigte Film "The French Dispatch" von Wes Anderson mit Frances McDormand, Bill Murray, Christoph Waltz und Léa Seydouxund der neue Film "Memoria" - mit Tilda Swinton in der Hauptrolle - von Apichatpong Weerasethakul, der 2010 mit "Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben" die Goldenen Palme gewann.