Am 26. Oktober findet die Parlamentswahl in Georgien statt, und sie kann entscheidend sein, für den mittelfristigen Weg, den Georgien einschlägt. Der reichste Mann im Land und Chef der Partei "Georgischer Traum" Bidsina Iwanischwilli wird bei der Wahl auf Listenplatz 1 für seine Partei antreten – sein Ziel: eine 2/3 Mehrheit für den Georgischen Traum. Für den Beitrittsprozess mit der Europäischen Union und für die Opposition im Land wäre das wohl ein herber Rückschlag: Iwanischwilli hat bereits angekündigt, dass er nach der Wahl und einem möglichen Wahlsieg die Opposition vor Gericht stellen lassen möchte. Dabei ist der Druck auf Opposition und insbesondere die Zivilgesellschaft in Georgien ohnehin schon immens. Das Gesetz gegen "Ausländische Einflussnahme" wurde in der ersten Jahreshälfte beschlossen. Ab dem 1. August mussten sich die Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, registrieren. Und seit dem 2. September werden Sanktionen gegen nichtregistrierte NGOs wirksam. Dennoch ist nur ein Bruchteil der Betroffenen dem Gesetz nachgekommen. Und so stellt sich die Frage, welche Strafen auf die NGOs zukommen, die die Registrierung aus Protest verweigert haben – und wie jene, die bereits als Organisation, die "Interessen von ausländischen Mächten verfolgt" gebrandmarkt sind, in Zukunft arbeiten können. Fest steht: Seit den Protesten zu Jahresbeginn hat sich die Lage im Land kaum entspannt. Unruhige Zeiten in Georgien.