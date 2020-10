Kultur

Herbert Feuerstein

Er wurde an der Seite von Harald Schmidt in dessen Sendung "Schmidteinander" bekannt, produzierte eigene Sendungen und war Chefredakteur des deutschen "MAD"-Magazing. Jetzt ist Herbert Feuerstein im Alter von 83 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn mit einem Essay über das Fernsehen.

Datum: 07.10.2020