Was bedeutet es, nicht mehr in das eigene Land zurückkehren zu können? Wie leben Künstler in Kriegszeiten? In Riga lebt zur Zeit die prominente russische Schauspielerin Tschulpan Chamatova. Die 47-Jährige unterzeichnete im Februar 2022 einen Appell vieler russischer Künstler und Schriftsteller, in dem Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Schande" bezeichnet und ein sofortiges Ende der Kämpfe gefordert wird. Am 20. März verließ Chamatowa ihr Land und lebt seitdem in Lettlands Hauptstadt Riga. Zurückkehren nach Russland kann sie nicht – die Gefahr, verhaftet zu werden, ist zu groß. Ähnlich geht es dem 35-jährigen Aktionskünstler Artjom Loskutow aus Nowosibirsk. Er zog sich den Unmut des Regimes schon vor 10 Jahren zu, als er mit seinen "Monstrationen" – dadaistischen Mai-Umzügen mit sinnfreien Losungen auf Transparenten – auf seine Weise protestierte. Auch er lebt jetzt in Riga. Welche Hoffnung haben die Künstler*innen für ihr Land?