Kultur

Digitale Ruhrfestspiele eröffnet

Die 75. Ruhrfestspiele haben unter dem Motto "Utopie und Unruhe" eröffnet, zunächst nur online, aber in der Hoffnung auf eine Öffnung in den kommenden Wochen. Bis zum 20. Juni 2021 sollen sowohl digital als auch in Präsenz 90 Produktionen mit mehr als 200 Veranstaltungen zu sehen sein.