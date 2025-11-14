In Nigeria ist das kulturelle Erbe untrennbar mit der Monarchie verbunden. Der Palast des Oba gilt als spiritueller Hort der Kultur. Der Zentralstaat von Nigeria hatte sich mit dem Oba geeinigt, dass dieser jetzt "symbolischer" Besitzer der restituierten Bronzen sei, sie aber zum Beispiel nicht verkaufen dürfe und und sie der nationalen Museumskommission Nigerias (NCMM) anvertrauen müsse. Seine Anhänger sehen dies wohl anders. Das nigerianische Kulturministerium äußerte sich besorgt: "An die MOWAA-Gemeinschaft und die kulturellen Akteure auf der ganzen Welt: Die Regierung hält unverändert an ihrer Verpflichtung fest, die Orte zu schützen, an denen unser kulturelles Erbe bewahrt und gewürdigt wird. Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Einrichtungen zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten." Die Eröffnung des Museums wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Was ist los in Benin? Wir sprechen mit dem Autor und Literaturkritiker Ijoma Mangold.